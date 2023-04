Kalule Meléndez anticipa el próximo desafío de Colo Colo en Copa Libertadores: “Boca Juniors siempre va a ser un equipo de cuidado”

El exvolante de Colo Colo, Rodrigo Meléndez, conversó con ADN Deportes para anticipar el encuentro en que los albos recibirán a Boca Juniors el próximo miércoles por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Es un partido importantísimo, más que nada para las pretensiones de Colo Colo. Empató de visita en Colombia, ganó de local y creo que va a ser un partido crucial para seguir sumando y sigan ahí en la cima del grupo. Son partidos complejos. Más allá que sea Boca, no hay partido fácil, como vimos el partido anterior, que no se le hizo fácil ante Monagas. Si bien Boca no viene bien cierto hace un tiempo, tampoco en el Torneo Nacional, ha tenido varios complicaciones, entre ellas cambio de técnico, pero obviamente es un equipo con jerarquía que está acostumbrado a jugar este tipo de torneo y va a ser siempre de cuidado. Esperemos que le pueda ir bien para que siga sumando y y que al fútbol chileno también le vaya bien”, explicó, apuntando a una mejoría en el nivel del “Cacique” en el último tiempo.

“Le ha costado este año poder cambiar piezas importante de jugadores que dejaron el club, pero eso obviamente está en manos de Gustavo Quinteros, que es el estratega y está en el día a día con su jugador, tratando obviamente buscar un mejor funcionamiento. Por lo demostrado, por ahí le ha costado suplir esas piezas importantes que que ya tenían una idea súper clara en la cual jugaba el torneo pasado. Ha ido de menos a más y eso también es un punto importante”, remarcó Kalule Meléndez, que tampoco eludió el momento de otro equipo que lo identificó durante su carrera, Cobreloa, que se ha mantenido en la Primera B.

“Sí, es una pena. Me ha tocado estar en dos procesos como entrenador. Nos ha costado poder volver a la categoría de honor. Cobreloa es un equipo que merece estar ahí, por toda la historia que tiene y por por las institución que que es. Hay muchos problemas internos que seguramente han afectado. No conozco muy bien la interna de quienes ahora dirigen al club, pero esperemos que de una vez por todas pueda dar ese salto tan importante”, apuntó quien hoy está desarrollando talleres deportivos a la espera de una oportunidad para volver a dirigir profesionalmente.

Kalule Meléndez y La Roja

En el diálogo con ADN Deportes, también tuvo espacio, en su condición de ex seleccionado nacional, para defender el proceso de Eduardo Berizzo. “En cuanto al resultado no ha sido lo que todos esperábamos, pero uno escucha y también de los mismos jugadores que es un técnico que trabaja bastante bien. El último partido se sacó un resultado importante, contra una buena selección, y hay que dejarlo trabajar, darle el tiempo necesario para que pueda elegir de la mejor manera. Si le va bien a él, le va bien a todos. Entonces esperemos que obviamente su proceso sea exitoso y es lo que todo anhelamos”, comentó, además de tener espacio para valorar a Nelson Acosta, quien sufrió algunos problemas de salud semanas atrás.

“Da pena, tanto en Cobreloa como en la selección tengo los mejores recuerdos de Don Nelson. Por lo que uno sabe, está al cuidado y bien cuidado. Da nostalgia de no poder verlo o que él no pueda estar dentro de lo que significa este entorno del fútbol porque ya sabemos lo que está pasando. Desearle que siga estando lo mejor posible y que pueda estar con nosotros el máximo de tiempo, hacerle un reconocimiento por lo menos ahora que está en vida. Ha sido uno de los técnicos más ganadores de nuestro fútbol chileno y también con la selección”, concluyó el exdeportista de 45 años.