“El cagazo fue de nosotros y punto”: La autocrítica de Jaime García tras reunirse con dirigencia de Ñublense

Jaime García, entrenador de Ñublense, abordó dos temas complejos para él y la institución, que tienen que ver con la descalificación del club en Copa Chile y su futuro en la banca tras los malos resultados que arrastra el equipo.

En diálogo con La Discusión, el DT de los “Diablos Rojos” se refirió al error que cometieron ante Comunal Carero en Copa Chile al hacer jugar a un futbolista que no estaba inscrito en la planilla oficial, lo cual, les significó quedar eliminados y una millonaria multa.

“Hay complicidad nuestra, el club, el que va a cargo de la delegación soy yo. Me siento culpable, en cuatro años no nos había pasado esto. Nos costó la clasificación en Copa Chile, pero buscar responsables e inventar cosas no corresponde. El cagazo fue de nosotros y punto”, indicó el técnico.

“Jamás han puesto en duda mi continuidad”

También se refirió a su situación al mando del elenco chillanejo, luego de una conversación que tuvo con el presidente del club, Sergio Gioino. “Jamás han puesto en duda mi continuidad, si yo veo que me ponen en duda, ahí mismo les digo que no hay nada más que hacer. Cuando dejen de creer en mí, no hay nada más que hacer”, señaló.

“Trato de hacer lo mejor posible con las herramientas que tengo en el torneo nacional y en la Copa Libertadores, pero cuesta cuando el plantel es reducido, pero están conscientes de lo que pasa y quieren mejorar, así como han mejorado algunas cosas en el club, están llanos a seguir hablando de reforzar el plantel”, concluyó Jaime García sobre la postura que hay en la dirigencia de Ñublense.