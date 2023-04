Ignacio Jeraldino valora su presente en España: “Me he vuelto a reencontrar con el fútbol”

Ignacio Jeraldino vive un grato presente en España. El delantero chileno arribó al Sporting de Gijón tras su fugaz paso por Coquimbo Unido en 2022 y, a pesar de no anotar goles aún, se ha ganado un puesto de titular el club que milita en la Segunda División.

Luego de un dificil arranque de año, donde sólo había sumado 33 minutos en dos partidos, el ariete se ganó la confianza del técnico Miguel Ángel Ramírez y el pasado fin de semana sumó su cuarto partido consecutivo en el once titular.

“Me alegra aportar y que el equipo sume. Eso me da confianza, pero me falta anotar, aunque tampoco hemos tenido muchas ocasiones. El ‘9′ vive del gol”, comentó en diálogo con con Onda Cero Gijón.

“Tengo otro año de contrato y me gustaría quedarme en el Sporting, pero depende de muchas cosas, sobre todo de que marque goles. Anotando se pueden hacer muchas cosas”, agregó Ignacio Jeraldino.

Finalmente, el formado en Unión San Felipe repasó sus años en el fútbol de México y su renacer en Europa. “En Atlas me fue bien, pero en Santos lo pasé mal. No fue un campeonato agradable para mí, quizás por decisiones de otros jugué poco y no hice goles. Aquí me he vuelto a reencontrar con el fútbol”, cerró.