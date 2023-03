Solo uno festejó: cuatro jugadores chilenos vivieron diferentes realidades en España este fin de semana

Con las principales ligas del mundo paralizadas por la fecha FIFA, las divisiones de menor categoría tuvieron acción este fin de semana. En el caso de España, hubo cuatro jugadores chilenos que vivieron diferentes realidades.

En la B del fútbol español, el volante Williams Alarcón festejó un triunfo 2-0 con el Ibiza en el duelo contra Burgos. El ex Colo Colo y La Calera no fue titular e ingresó al minuto 75, pero aportó con una asistencia para el segundo gol de su equipo.

En el caso del mediocampista Tomás Alarcón, sumó una titularidad con Real Zaragoza en el empate 1-1 ante Albacete Balompié. El formado en O’Higgins abandonó la cancha a los 85′, con el marcador igualado.

Uno de los jugadores chilenos que no la pasó bien en España fue el delantero Ignacio Jeraldino. El ex Coquimbo Unido no tuvo acción con Sporting de Gijón y quedó relegado en la banca de suplentes durante todo el partido frente a Las Palmas. El duelo terminó 1-1.

Por último, el atacante Clemente Montes disputó algunos minutos con el Celta de Vigo B, pero en la tercera división del fútbol español. El ariete proveniente de Universidad Católica entró al campo de juego a los 80′ y su equipo cayó 2-0 contra Deportivo La Coruña.