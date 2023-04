Premier League da el golpe: clubes eliminarán publicidad de casas de apuestas en sus camisetas

Este jueves, la Premier League anunció que los clubes deberán retirar la publicidad de casas de apuestas de la parte frontal de sus camisetas. Esta regla se aplicará al final de la temporada 2025-2026.

Los propios equipos tomaron la decisión colectivamente tras llegar a un acuerdo. De esta manera, la máxima división del fútbol inglés se convierte en la primera liga deportiva en el Reino Unido en tomar tal medida voluntariamente, con el objetivo de reducir el patrocinio de juegos de apuestas.

“El anuncio sigue a una extensa consulta que involucró a la Liga, sus clubes y el Departamento de Cultura, Medios y Deportes como parte de la revisión en curso del Gobierno de la legislación actual sobre juegos de azar. La Premier League también está trabajando con otros deportes en el desarrollo de un nuevo código para el patrocinio del juego responsable”, agregó la entidad en su comunicado.

La Premier League también explicó que la regla se aplicará durante la temporada 2025-2026 para permitir que los clubes puedan terminar con los contratos vigentes que mantienen con las casas de apuestas.

Los quipos estarán obligados a retirar patrocinios de casas de apuestas, pero solo en la parte frontal de sus camisetas, por ende, por ende, la norma no prohíbe que muestren publicidad en las mangas o en otros lugares de la indumentaria.

Premier League clubs have today collectively agreed to withdraw gambling sponsorship from the front of clubs’ matchday shirts, becoming the first sports league in the UK to take such a measure voluntarily in order to reduce gambling advertising

➡️ https://t.co/FG6V7sJcds pic.twitter.com/5xDX5sR4gY

— Premier League (@premierleague) April 13, 2023