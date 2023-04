Paulo Garcés destaca nombres para el arco de La Roja: “Hay un abanico de arqueros que pueden estar a la espera de Bravo”

Radicado en el sur del país, donde está defendiendo la camiseta de Deportes Valdivia en la Segunda División Profesional, Paulo Garcés espera “El Clásico” entre Universidad Católica y Colo Colo.

El ex portero de ambos equipos, de la Universidad de Chile y de la Selección Chilena de Fútbol, conversó con ADN Deportes de varios temas: Claudio Bravo, su actual club, la previa del duelo del sábado e incluso recordó aquel Clausura 2009 que lo marcó para siempre.

Partió comentando la figura de Claudio Bravo en el fútbol chileno: “Tiene que ser aún el arquero titular de la Selección Chilena. Para mí es el mejor arquero que he visto en la historia del fútbol chileno hasta que él decida colgar los guantes”.

Sobre la dramática definición del pasado sábado ante Provincial Osorno, donde quedaron fuera de la Copa Chile, Garcés dijo que “hoy en día se practican mucho los penales, ya se sabe que no es solamente suerte, tiene que haber estudio y saber patear bien el balón, patearon muy bien los penales ese día”.

Paulo Garcés y la previa del “Clásico”

El portero de Deportes Valdivia tuvo oportunidad de jugar tanto en Colo Colo como en la Universidad Católica: “Me tocó jugar por los dos clubes, pero sí, no me tocó jugar a favor de la UC en San Carlos de Apoquindo, aún no se autorizaba, entonces es un partido distinto, todos saben que es un clásico independiente de como venga el rival”.

“Se hace sentir mucho la gente de la UC en el estadio, por ese lado están en igualdad de condiciones, considerando que ambos no vienen en su mejor momento (…) Va a ser un partido muy entretenido, que todos queremos ver, que todos queremos analizar”, complementó el portero.

Sobre los porteros que hoy batallan por quedarse con la portería de La Roja, Garcés esgrimió que “siento que Brayan (Cortés) es el que corre con ventaja acá en Chile. Ha defendido a La Roja en distintas oportunidades, tenemos al “Zanahoria” (Sebastián) Pérez que anda muy bien, creo que hay un abanico de arqueros que pueden estar a la espera de Claudio y que pueden llegar a un nivel que puedan estar jugando en la selección y defender los colores de nuestro país”.

Cerró recordando esa final del Torneo Clausura 2009 (que ganó Colo Colo 4-2 a la UC): “de verdad que es un recuerdo amargo, que queda como para olvidarlo. En ese tiempo se jugaban play-off, fuimos al Monumental y empatamos a 2-2 y jugué un gran partido, el gol de visita valía doble. Llegamos a Santa Laura y partimos ganando al minuto y después no sé qué pasó, nos vinimos abajo, es un recuerdo no grato para mí”, finalizó Paulo Garcés, portero de Deportes Valdivia.