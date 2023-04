Homenajean a Leonel Sánchez a un año de su muerte: “Tu nombre será recordado para siempre”

Este domingo se cumplió un año desde el fallecimiento de una de las leyendas de la U de Chile y el fútbol chileno, el exdelantero Leonel Sánchez.

Ante esta efeméride, decenas de fanáticos del cuadro azul se hicieron presente en el Cementerio General para rendir homenaje a su memoria, frente al mausoleo que cobija los restos mortales del plantel que fue tercero con La Roja en el Mundial de 1962.

En la instancia también se hicieron presentes para rendir tributo a Leonel Sánchez algunos de sus compañeros de generación, como Humberto “Chita” Cruz y Sergio Navarro, además de integrantes de la barra del club, que también entonaron canciones en su honor.

También, a través de las redes sociales de la U de Chile, la viuda del goleador, Gloria Encina, compartió una emotiva carta en la cual expresó sus sensaciones a un año de la muerte de su esposo.

“Sigo siendo fuerte. Me gustaría despertar y que no fuera verdad, escuchar tu voz, pero no se puede. Así es la vida. Tus nietos y nietas siguen usando las camisetas que les heredaste, las veo y no puedo olvidar tu amor por la U. Me reconforta saber que tu nombre será recordado para siempre“, comentó en un registro audiovisual publicado por el cuadro universitario laico.