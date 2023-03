Jorge Valdivia recomienda cuidar a Damián Pizarro: “Es un jugador atípico a los delanteros que hay en el fútbol chileno”

En el programa de Los Tenores, Jorge Valdivia comentó su experiencia jugando en la despedida de Esteban Paredes, instancia en la cual pudo observar en cancha el desempeño de los albos ante Colón de Santa Fe, instancia durante la cual valoró a Damián Pizarro.

“No hay que ponerle sobrenombres ni nada. Hay que protegerlo más que cuidarlo, de todo, del entorno, de los hinchas, de lo que dicen de él, los elogios y todo el entorno. Es un buen proyecto de Colo Colo, si él mantiene lo que le vimos ante Colón.”, aseguró un entusiasmado “Mago” respecto a las condiciones del delantero de 17 años.

“No había tenido la suerte de verlo antes. Es un jugador atípico a los delanteros que hay del fútbol chileno a pesar de la edad que tiene (…) A Pizarro ya no se lo ve como proyecto, sino como realidad. Hay que tener ojo con eso”, remarcó Jorge Valdivia respecto a Damián Pizarro, instancia en la que aprovechó de recordar otros proyectos frustrados del fútbol chileno en delantera y con los cuales él compartió durante su carrera.

“Uno que no explotó como merecía fue Ignacio Quinteros, volaba en las inferiores; y también Mario Cáceres, grandote, pudo perfectamente haber jugado en Argentina, por ejemplo. Yo los vi y pensé que podían haber estado más años en Primera División. Otro así, Iván Morales. La cabeza te juega mucho cuando eres joven. Siempre lo he dicho, a mí me pasó, desde la inexperiencia y pensar que con yo que tenía podía llegar y jugar, no me cuidé como lo hice cuando fui más grande“, comentó el “Tenor 10”.

Durante la charla, también aprovechó de mantener sus críticas al césped del Monumental. “Mala la cancha, dura, la pelota corre muy poco. En verdad está mala”, sinceró el exvolante nacional.