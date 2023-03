Hincha con su hija en brazos invade la cancha y agrede a jugador en partido del fútbol brasileño

En escándalo total terminó el partido entre Inter de Porto Alegre y Caxias, quienes se enfrentaron este domingo por la semifinal de vuelta del Campeonato Gaúcho, en Brasil.

Internacional quedó eliminado mediante la tanda de penales, pero los ánimos quedaron calientes dentro de la cancha y tras el pitazo final se armó una batalla campal, con pelea entre los jugadores, suplentes y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.

El público presente en el Estadio Beira Rio tampoco quedó exento de los hechos de violencia. Incluso, un hincha saltó al campo de juego con su pequeña hija en brazos y agredió directamente a un futbolista de Caxias.

El sujeto apareció por detrás del jugador y le propinó una fuerte patada en su entrepierna. Luego, el agredido agarró una mochila rosada de la menor e intentó llevársela mientras el barrista reclamaba, hasta que un funcionario del estadio recuperó el bolso.

ROLOU PANCADARIA

Pai com criança em campo, jogadores do Caxias brigando com jogadores do Inter. Rodrigo Moledo chutando jogando do Caxias.

Muita treta

pic.twitter.com/aFRvxwWVts

