Vuelve a brillar en Anfield: Mark González anotó un golazo en duelo de leyendas entre Liverpool y Celtic

Mark González se ha convertido en una de las grandes figuras en los partidos de Leyendas que ha protagonizado el Liverpool y este sábado anotó un nuevo golazo en el triunfo por 2-0 ante el Celtic FC.

El exseleccionado nacional ya le había marcado en tres oportunidades al Manchester United, el último en el encuentro disputado en septiembre pasado, y hoy se hizo nuevamente presente en el marcador en Anfield.

La apertura de la cuenta estuvo a cargo de Steven Gerrard (38′). El histórico capitán de los “Reds” fue el encargado de ejecutar un tiro penal y batió la la portería rival tras un disparo pegado al palo derecho.

En la segunda mitad, Mark González recibió un pase en profundidad por la banda izquierda y, como en sus mejores tiempos, dejó en el piso a un defensor rival con un gran enganche y sacó un derechazo para definir con un sutil derechazo al primer palo.

Cabe destacar que entre las figuras del Liverpool también estuvieron presentes Dirk Kuyt, Steve McManaman, Sami Hyypia, Martin Skrtel, Luis Garcia y Jerzy Dudek, entre otros; mientras que en el Celtic destacaron Robbie Keane, Jan Vennegoor of Hesselink y Stiliyan Petrov.

Mark Gonzalez doubling the #LFC Legends lead in front of the Kop ⚽ pic.twitter.com/ge6ULEOhxN

