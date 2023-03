Sorpresa total: la reacción de Joao Cancelo al enterarse en vivo de la salida de su DT en Bayern Múnich

Joao Cancelo se llevó una sorpresa total tras disputar el duelo entre Portugal y Liechtenstein este jueves. Después del partido, el zaguero portugués dio una entrevista en vivo a la salida de la cancha y en ese momento se enteró de la destitución de Julian Nagelsmann, su DT en Bayern Múnich.

Tras ser consultado por la situación, el lateral no ocultó su asombro y realizó un notorio gesto en su rostro. “No lo sabía, estoy un poco sorprendido”, fue su primera respuesta.

Luego, el ex Manchester City indicó: “Agradecer a Nagelsmann, porque es el que me fichó para el Bayern. No me lo esperaba, pero toda la suerte del mundo para él. Ahora tengo que intentar encajar en los conceptos del nuevo entrenador. Entramos en la fase decisiva de la temporada y el Bayern es un equipo que quiere ganarlo todo”.

Por último, Joao Cancelo bromeó con la llegada su nuevo DT en Bayern Múnich: Thomas Tuchel. “Él me robó una Champions League en 2021 cuando estuvo en Chelsea, espero que me ayude a ganar una ahora”, concluyó el defensor portugués.

