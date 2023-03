Alexis Sánchez y su futuro: quiero relajarme en la naturaleza y en la producción de vinos

En medio de su visita a Chile para jugar por La Roja ante Paraguay el próximo lunes, Alexis Sánchez conversó de todo. Su presente y en especial sobre su futuro.

En entrevista con 24 horas de TVN, el “maravilla” habló de todo, en especial sobre La Roja y lo que vendrá en su vida: “llevo 17 años en la selección y creo que a veces lo que es la ANFP vive mucho de lo que dicen los periodistas. Al entrenador déjenlo tranquilo, que haga lo que tenga que hacer. A veces los periodistas dicen que hay que sacar a este y van y lo hacen”, aseguró.

Sobre el actual momento de La Roja, Alexis Sánchez dijo que: “el proceso que estamos viviendo ahora es de crecimiento, pero no hay margen de error, porque ya estás cerca. Pero ahora los resultados depende todo”, sostuvo.

“No me arrepiento de irme al Manchester United. (Pep) Guardiola no sé si estaba enojado, pero estaba sentido, no volvimos a hablar. (José) Mourinho es especial, es como el jugador de fútbol especial, ganó todo siendo especial. Guardiola como que analiza todo, es detallista, (Arsene) Wenger es un señor del fútbol, elegante, distinguido, respetuoso, cada entrenador es diferente”, complementó sobre sus experiencias.

En lo mismo, destacó a un entrenador nacional que lo marcó: “Nelson Acosta me ayudó, me hizo debutar, me enseñó, tenía 15 años cuando estaba en Cobreloa. Decía ‘bueno como este pendejo que está acá los va a hacer ganar partidos’ y yo por dentro prefería quedarme callado”, sostuvo entre risas.

Ya entrando en su vida personal, el goleador histórico de La Roja confesó que “me gusta reflexionar solo, funciono así para analizar lo que estoy haciendo”.

“Cuando deje el fútbol, me gusta mucho lo del vino, la naturaleza, relajarme, pasarla bien y estar tranquilo”, complementó.

Pero además confesó que hizo el curso de DT: “me gustaría ser entrenador de fútbol, para enseñarles a los más pequeños, algo más formativo. Me veo dirigiendo aún club, pero aún no lo dimensiono”, finalizó el ariete.