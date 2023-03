Italia-Inglaterra, el plato fuerte del inicio de las clasificatorias a la Eurocopa 2024

Este jueves, al mediodía de Chile, con el choque entre Kazajistán y Eslovenia, por el grupo H, se dará inicio oficial al desarrollo de las clasificatorias a la Eurocopa 2024, que organizará Alemania.

De los ocho encuentros que están programados para hoy, hay uno que se llevará todas las miradas: a las 16:45 horas de nuestro país, en el estadio Diego Maradona de Nápoles, Italia recibirá a Inglaterra en el arranque del grupo C.

Será la reedición del encuentro de la última edición del torneo que reúne a los principales países del “Viejo Continente”, donde la “Azzurra” se impuso en Wembley por penales. Los “Tres Leones” llegan con la opción de que Harry Kane pueda consagrarse como el máximo goleador histórico de la selección británica si anota esta tarde.

Otro de los partidos que concentrará la atención por el inicio de la Eurocopa 2024, también a las 16:45 horas, será el choque en que Portugal enfrentará a Liechtenstein, por el grupo J. Si Cristiano Ronaldo es titular en Lisboa, como todo indica, llegará a 197 partidos internacionales, logrando el récord absoluto en toda la historia del fútbol de selecciones.

El resto de los partidos de la jornada, que igualmente comenzarán a las 16:45 horas de Chile, serán los siguientes: Bosnia-Herzegovina vs Islandia; Dinamarca vs Finlandia; Eslovaquia vs Luxemburgo; Macedonia del Norte vs Malta; y San Marino vs Irlanda del Norte.