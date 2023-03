El arquero de Cobresal, Leandro Requena, conversó con Los Tenores para anticipar el choque del sábado en el que recibirán en la altura de El Salvador a Colo Colo.

“Siempre es lindo y motivador disputar esta clase de partidos, hemos preparado la semana de la mejor manera. El duelo es sumamente importante. El año pasado fueron fieles a su idea acá en la altura y se llevaron un muy buen resultado, creo que saldrán a jugar de la misma manera que lo hacen siempre“, planteó, apuntando a obtener un triunfo que les permita seguir luchando en la zona de avanzada del Campeonato Nacional 2023.

“Tratamos de mantener a Cobresal en puestos de copa, mirando la tabla para arriba. Esperamos que este año no sea la excepción tampoco. Debemos pensar en lo nuestro, hacer un juego no tan cortado, con dinámica, no tan cortado, y con eso creo que podemos lastimarlos”, explicó Leandro Requena, que comentó lo parejo que hasta ahora ha sido la temporada en el fútbol chileno.

“No hay muchos puntos de diferencia entre los equipos, los partidos se definen por detalles mínimos o pelotas paradas, ya nadie regala tanto. Está un poquito más parejo, eso lleva a ilusionarse con cosas importantes”, aseguró el trasandino.

Leandro Requena y el “apoyo” a Cecilio Waterman

Más allá de enfrentar a Colo Colo, en el plantel de Cobresal hay altas expectativas por su compañero, Cecilio Waterman, convocado en Panamá para jugar con Argentina, en el que será el primer partido de los trasandinos tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

“Si le cambia la camiseta Messi, no estaré ni cerca. Está entusiasmado con la opción de representar a su selección y disfrutar de un espectáculo así, ojalá tenga la posibilidad de disfrutarlo. Si se puede traer algo para El Salvador, será bien recibido, aunque sea unos guantes de arquero“, comentó Leandro Requena entre risas.

Ya más serio, no quiso jugársela con sumar por secretaría una victoria ante Coquimbo Unido por mala inscripción de un jugador. “Hasta que no quede firme no contamos con esos puntos, pero tenemos la posibilidad de obtenerlos y que nos dejarían bien posicionados”, remarcó, junto con valorar los avances en infraestructura que ha sumado Cobresal, junto con el gran estado de la cancha de El Cobre.

“Se hace un esfuerzo muy grande para que tengamos las mejores condiciones posibles. Hace poco se inauguró un gimnasio, también una sala de recuperación. Son esfuerzos que se agradecen para que nos concentremos en representar al equipo”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.