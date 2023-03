Gustavo Quinteros toma postura por la situación de Jordhy Thompson: “El pibe tiene que cambiar, cometió un error gravísimo”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afrontó los nuevos problemas que vive el cuadro albo en la previa a la visita a El Salvador para jugar ante Cobresal, todo marcado por la situación que vive el apartado volante Jordhy Thompson.

“Desde que llegué tenemos un funcionamiento de vestuario y una camaradería extraordinaria. No tengo problemas con ningún jugador, ni entre ellos ni con la dirigencia. El club funciona perfecto, todos entrenan al 100%. Después hay problemas personales, yo no voy a opinar de la vida privada de un jugador mientras no haga cosas que perjudiquen al equipo. No hemos tenido jamás un problema con los jugadores”, aludió el entrenador del “Cacique”, que luego entró de lleno en su postura en torno a las agresiones a su expareja por parte del joven futbolista.

“Hoy tenemos el problema de un jugador en su vida privada. No estoy para nada de acuerdo en lo que vi y el club está haciendo todo lo necesario para que cambie su forma de ser, llevándolo con profesionales. El pibe tiene que cambiar. Cometió un error gravísimo. Ojalá pueda cambiar y a partir de ese momento será tenido en cuenta”, zanjó Gustavo Quinteros, que también afrontó la opción de que el Monumental sea castigado tras los incidentes del Superclásico.

“Hay gente que viene al estadio a perjudicar a Colo Colo. Nosotros debemos llamar a los verdaderos hinchas a cuidar el estadio, los necesitamos siempre. Esperemos que esto no pase a mayores y que la gente esté presente en los partidos”, remarcó el DT del elenco popular.

Gustavo Quinteros y el momento de Colo Colo

De cara al choque con Cobresal, reconoció las dificultades que tiene en torno a una de sus figuras en la ofensiva. “Leandro Benegas tiene un golpe que está siendo tratado para ver si llega al próximo partido. En caso de que no lo logre, tenemos a Darío Lezcano y Damián Pizarro en muy buena forma como para reemplazarlo. En ese sentido estamos tranquilos”, aseguró.

Al respecto, también afrontó las críticas por el nivel de juego de cara a la Copa Libertadores. “Esta temporada es mucho más difícil que la temporada anterior, hay más jugadores nuevos. En los últimos tres partidos hemos recibido sólo un gol, mejoramos muchísimo la parte defensiva. Es lo único positivo. Tenemos que trabajar mucho en el funcionamiento, para tener un juego más combinativo”, explicó el argentino, que se animó a proyectar fechas para el rendimiento colectivo.

“Hay que tratar que los jugadores se conozcan más y ojalá llegar a la Libertadores en nuestro mejor momento. Entre la fecha 10 y la 15 tenemos que llegar a nuestro máximo nivel“, concluyó en conferencia de prensa en el Monumental, donde proyectó la opción de jugar el partido pendiente ante Huachipato el viernes 31 de marzo, a la espera de la ratificación de la ANFP.