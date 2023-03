Inter de Milán denunciará ante la UEFA que cientos de aficionados no pudieron ingresar a ver el partido ante Porto en Portugal

A pesar de que el Inter de Milán regresará a los cuartos de final de la UEFA Champions League después de 12 años, se fueron con sentimientos encontrados desde Portugal, esto, debido a que cientos de aficionados del elenco italiano no pudieron ingresar a ver el partido frente al Porto.

La compleja situación que se vivió en las afueras del estadio Do Dragao, hizo recordar lo vivido en París hace unos meses en la final de la “Orejona”, donde múltiples fanáticos con entradas en la zona visitante y en otras zonas del estadio fueron retenidos por la Policía portuguesa.

Beppe Marotta, Consejero Delegado del club nerazzurro, habló con la televisión italiana al término del encuentro y señaló que denunciarán lo ocurrido para que no vuelva a suceder en el futuro.

“Lo siento mucho por los aficionados, les agradezco el haber estado presentes y quiero saludar a todos aquellos que no han sido capaces de entrar al estadio. Mañana presentaremos una denuncia ante la UEFA, todo esto se podía evitar y no se deberá repetir nunca. He visto familias y niños llorando, esto me apena mucho, se ha creado una situación complicada”, lanzó.

Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di tantissimi tifosi dell’#Inter, completamente ammassati, a cui è stato negato l’ingresso allo stadio. #portoInter pic.twitter.com/J53EkioiqA — Simone Togna (@SimoneTogna) March 14, 2023