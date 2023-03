¡Récord histórico! Delantero nigeriano marca el triplete más rápido en la historia de torneos de la UEFA

Este miércoles, el delantero nigeriano, Gift Orban, anotó el triplete más rápido en la historia de las competiciones europeas en el triunfo del Gent de Bélgica ante Basaksehir de Turquía por la revancha de los dieciseisavos de la Conference League.

Apenas corría la primera parte y el atacante africano se halló tres oportunidades seguidas en ofensiva, las cuales acabaron adentro de la portería, para conseguir un récord histórico en los torneos organizados por la UEFA.

El ariete abrió el marcador a los 31′, duplicó la ventaja a los 32′ y selló su gran actuación con un zurdazo a los 34′. El resultado final del encuentro fue de 1-4 en favor del Gent para conseguir su pase a la ronda de los 16 mejores.

En competiciones europeas, Gift Orban estableció un récord, pero no a nivel global. El ‘hat-trick’ más rápido de la historia del fútbol profesional está en manos de Sadio Mané. En el año 2015, cuando vestía la camiseta del Southampton, tardó 2 minutos y 56 segundos en anotarle tres goles al Aston Villa.

Gift Orban ha sido considerado como la “Joya” la Jupiler Pro League de Bélgica. Tiene 20 años y ha sorprendido en el Gent desde su llegada recién en este año. Previamente, jugó con el Stabaek de Noruega, quien recibió 3 millones de dólares por su traspaso.

⏰ 3 minutes & 25 seconds ⏰

Gift Orban has scored the fastest hat-trick in UEFA club competitions 👏@KAAGent || #UECL pic.twitter.com/oWJVllmV2a

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 15, 2023