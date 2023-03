Humberto Suazo y su presente goleador en San Luis de Quillota: “Estoy siempre atento a cualquier jugada”

Humberto Suazo está más vigente que nunca, más allá que en mayo cumplirá 42 años. “Chupete” ha explotado toda su experiencia en el inicio de la Primera B, sumando ya cuatro goles en las primeras cinco fechas del ascenso.

El delantero nacional aportó ayer martes su última diana para la victoria sobre Santiago Wanderers, resultado que valoró en diálogo con ADN Deportes. “Era un rival complicado, se nos metió atrás, pero tuvimos paciencia y pudimos marcar la diferencia para llevarnos los tres puntos”, aseguró el “hombre venido del planeta gol”, feliz con su presente goleador en el elenco donde inició su carrera en el profesionalismo.

“Para eso estamos. Gran parte del partido no estoy en contacto con el balón, pero estoy atento a cualquier jugada. Eso me caracterizó toda mi carrera. Estoy contento por el esfuerzo del equipo y el apoyo de la gente”, apuntó Humberto Suazo, que no quiso plantear hasta cuándo extenderá su carrera deportiva.

“Dejame disfrutar el momento, estoy contento con la familia, ojalá nos vaya bien todo el año”, concluyó el capitán y referente del San Luis de Quillota puntero de la Primera B.