La eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 decantó en la salida de Tite como DT de la “Canarinha”. Una serie de nombres, entre ellos, Carlo Ancelotti, han sonado como posibles reemplazante, pero la Confederación Brasileña de Fútbol aún lo ha definido.

Ahora, asoma un sorpresivo candidato que fue verdugo del “Scratch” en la caída por 7-1 ante Alemania en el Mundial de 2014. Según el reconocido medio alemán Bild, Joachim Low, “está considerando un sorprendente regreso a la gestión internacional con Brasil”.

El ex técnico del cuadro teutón dejó su cargo como seleccionador a mediados del 2021 por malos resultados. Durante su mandato, ganó el Mundial de Brasil 2014 y, en semifinales, logró un el histórico 7-1 sobre el local en el Estadio Mineirão.

Por su parte, el técnico de 63 años reconoció hace un par de semanas que tiene ganas de volver a dirigir. “Tengo intención de volver a asumir una tarea en el fútbol. Me siento motivado cuando veo el fútbol ahora. Es algo que no me pasaba hace unos meses. Si llega una oferta que me atrae, estoy listo”, sostuvo en una entrevista a Kicker.

Antes los rumores de Joachim Low, Ramón Menezes es actualmente el DT interino de Brasil, que dirigirá el amistoso ante Marruecos del 25 de marzo. Mientras tanto, la CBF aún no decidió quién reemplazará a Tite.