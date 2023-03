Marcelo Bielsa no dirige desde febrero del año 2022 tras un exitoso paso por el Leeds United. El “Loco” estuvo en carpeta en varios equipos y selecciones tras su salida del cuadro inglés, pero todas esas ofertas obtuvieron la misma respuesta negativa debido su gran objetivo: regresar a la Premier League.

Según informó The Sun, la intención del ex DT de La Roja es volver a la máxima división del fútbol británico para la próxima temporada. Todo tras haber rechazado en el mes de enero el ofrecimiento por parte del Everton.

Sin embargo, Marcelo Bielsa habría fijado una condición inflexible antes de estampar su firma en un equipo de la Premier League: desea arrancar su proceso a mediados de año, con el fin de realizar una completa pretemporada y ser pieza clave en la toma de decisiones para conformar el plantel.

“Estaría encantado de trabajar en cualquier nivel de la máxima categoría si le gustan las instalaciones del club y los planes de futuro”, señaló el medio británico sobre el entrenador de 67 años.

Cabe recordar que el argentino estuvo cerca de reemplazar a Frank Lampard en la banca de los “Toffees”. No obstante, solicitó partir dirigiendo al equipo de proyección Sub 21 y tomar la responsabilidad en el primer equipo a partir de junio, idea que no convenció a la dirigencia de Everton.