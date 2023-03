Histórico de la UC no se conforma con ganar el Campeonato Nacional: “Ya no tiene ninguna gracia”

En San Carlos de Apoquindo todo es tristeza. Los “cruzados”, líderes del Campeonato Nacional 2023, no pudieron llevar sus buenas actuaciones a la Copa Sudamericana y un histórico no dudó en criticar lo sucedido en Rancagua.

El Audax Italiano los dejó fuera del torneo continental de clubes, lo que desató la furia de Miguel Ángel Neira: “vi un equipo descompuesto, con dos laterales que no sé a qué juegan, porque crean peligro, pero no defienden absolutamente nada, y con Ignacio Saavedra me pasa lo mismo. ¿De qué juega?”, dijo en conversación con En Cancha.

“Pienso que no se le puede echar toda la culpa a Ariel Holan, porque quizás los jugadores no están cumpliendo lo que les pide. La situación es preocupante, fue algo desastroso. Yo me imaginé que la Católica iba a llegar a las instancias finales, y resulta que ni siquiera se pudo meter a la fase de grupos”, complementó el ídolo de la UC.

Voz autorizada para analizar el fútbol de los “cruzados, el histórico jugador aseguró además que: “yo siempre usé la palabra fracaso cuando me fue mal en mi carrera, y no hay que tener temor a usarla. Es eso, porque el club apostó a que iba a pelear la Sudamericana”, sostuvo.

“El torneo va a estar complicado, porque no hay partido fácil. Católica le ganó a Ñublense, pero no sé si mereció ganar. Colo Colo va a tener que repuntar, la U está jugando bien y Huachipato lo mismo. No va a ser fácil campeonar, y si lo hace, ya no tiene ninguna gracia“, complementó.

Cerró con que: “el fútbol en Chile está tan malo que no hay ni canchas para jugar. Lo internacional es lo que me preocupaba, y la verdad que no sé qué es lo que pasa. No encuentro las razones. Porque ahora hay jugadores importantes y de renombre, pero no pasa nada… Es preocupante. Ahora hay que esperar un año más para ir a una copa internacional”, finalizó Miguel Ángel Neira.