Esteban Pavez asegura que Colo Colo no piensa en Zaldivia, pero confiesa: “Nos falta todavía para encontrar el equipo”

Esteban Pavez, volante de Colo Colo, habló este martes en rueda de prensa de cara al Superclásico contra Universidad de Chile, partido que se jugará este domingo 12 de marzo.

El mediocampista comentó el presente del plantel albo y reconoció que “podríamos haber llegado mejor, nos falta todavía para encontrar el equipo. No hemos jugado ningún partido con el mismo once desde que empezó el torneo, pero llegamos bien en lo anímico”.

También tuvo palabras para Matías Zaldivia, exjugador del “Cacique” que ahora defiende la camiseta azul. “No me he puesto a pesar en eso, el camarín tampoco ha pensado en Mati. Obvio que él hizo grandes cosas acá en el club, salió campeón, fue un jugador importante, pero nosotros no le hemos dado importancia a lo que es Zaldivia hoy en día en la U”, aseguró.

En la misma línea, Esteban Pavez remarcó que “estamos enfocados 100% en seguir mejorando, porque nos falta mucho para llegar a lo que queremos. No por ganar el otro día vamos a dejar de trabajar, al contrario, lo hacemos el triple para llegar de la mejor forma a la Copa Libertadores y salir campeón”.

Por último, el volante de Colo Colo se refirió a los 21 años que lleva la U sin triunfar en el Monumental. “Nos enfocamos en ganar el Superclásico, desde chico nos enseñan que esos partidos hay que ganarlos, por eso nos hemos hecho fuertes acá por tanto tiempo y creo que vamos a seguir de la misma forma”, completó.