Esteban Paredes entrena con Colo Colo y palpita el Superclásico: “La U no tiene una individualidad que te pueda ganar un partido”

Este martes, Esteban Paredes vivió una jornada especial en el Monumental. El exfutbolista entrenó con el plantel de Colo Colo para prepararse de cara a su partido de despedida, y también palpitó el Superclásico ante Universidad de Chile que se jugará este domingo.

Precisamente sobre el duelo ante la U, en conferencia de prensa el “Tanque” aseguró que “son partidos diferentes, el Superclásico tienes que ganarlo sí o sí por la historia, son 22 años, y la U tiene la presión porque vienen y no pueden ganar. Yo veo muy bien a Colo Colo, con muchas ansias de que llegue el encuentro”.

Paredes tuvo palabras por Matías Zaldivia, el ex albo que ahora defiende la camiseta azul. “No quiero estar en los zapatos de él ese día. Más allá de Zaldivia, Colo Colo tiene que preocuparse del plantel de la U, no solo de un jugador, porque no tienen una individualidad que te pueda ganar un partido, es un conjunto que viene de menos a más y que busca funcionamiento”, indicó.

Esteban Paredes y su partido de despedida

El máximo goleador del fútbol chileno comentó su entrenamiento con el plantel del “Cacique” y reconoció que “se me ha hecho difícil, aunque no lo crean, hoy llegué muy nervioso, es como mi primer día de clases. Hay 30 jugadores y algunos que no me conocen, te genera nervios. Traté de no molestar en nada, porque yo ya no pertenezco al plantel”.

Pese a su nerviosismo, el histórico delantero albo señaló que en el equipo “hay un respeto hacia mí y lo valoro bastante, nada más que dar las gracias por permitirme estar acá y entrenar, es lo más lindo que me ha pasado”.

Sobre su partido de despedida, el “Tanque” espera que sea “una linda fiesta, que la gente lo disfrute y lo pase bien. También que le sirva al primer equipo este partido contra Colón, será un plus importante para lo que viene en Copa Libertadores”.

Este evento para despedir la carrera de Esteban Paredes será el próximo 25 de marzo a las 17:00 horas en el Monumental. Arturo Vidal, Ezequiel Miralles, Gonzalo Fierro, Julio Barroso y Jaime Valdés son algunos de los invitados para jugar. También habrá presentaciones musicales con la presencia de Pailita, Amerika’n Sound, Yoan Amor y Princesa Alba.