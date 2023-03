Vinicius se descontrola y estalla contra Claudio Bravo en pleno partido: árbitro le perdonó la segunda amarilla 

Real Betis y Real Madrid sellaron un reñido empate sin goles este domingo por la fecha 24 de LaLiga española. Una de las figuras en el cuadro “bético” fue Claudio Bravo, quien además de destacar con sus importantes atajadas, se robó las miradas por un tenso momento que tuvo con el delantero rival Vinicius Junior.

El crack brasileño consiguió un tiro de esquina al minuto 89 y fue a buscar el balón cerca del arco en donde estaba Bravo. Sin embargo, el arquero chileno no se apuró en devolver la pelota y aquello generó la ira de “Vini”.

En su intento por quedarse con la esférica, la figura de los “merengues” se fue a los agarrones con el portero nacional y le lanzó un empujón al final. Luego, ambos futbolistas se encararon y se dijeron de todo.

Posteriormente, el árbitro los llamó a los dos para ponerle fin a la situación, pero Vinicius y Bravo siguieron discutiendo. Por otro lado, en la transmisión televisiva remarcaron que el juez le personó la segunda amarilla al brasileño (y eventual expulsión), ya que había sido amonestado minutos antes de la riña.

Después del partido, el capitán de La Roja conversó con la prensa y le puso paños fríos al conflicto. “Es parte del juego, no pasa nada, nos podemos decir mil cosas dentro, pero eso se queda ahí. A veces somos muy quisquillosos, tenemos que actuar como profesionales y aceptar que esto es un espectáculo. Más no podemos hacer, tenemos que disfrutar de la actividad nuestra, que es maravillosa, y no entrar en esos juegos porque ensucian el fútbol”, concluyó.

Así fue el tenso cruce entre Vinicius y Claudio Bravo