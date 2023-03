Johnny Herrera se ganó todas las críticas de hinchas argentinos tras criticar al ‘Dibu’ Martínez

El pasado lunes por la noche en Europa, la FIFA instaló la polémica. En la entrega de los “The Best” del 2022, el ente rector del fútbol mundial premió a Emiliano ‘Dibu’ Martínez como el mejor portero del mundo, lo que no le gustó nada a Johnny Herrera.

El ex portero de la Universidad de Chile, hoy comentarista deportivo en TNT Sports, aseguró que “Martínez fue trascendental en los penales, pero atajando los números no son los de un mejor arquero del mundo“, esgrimió.

Aquello no gustó nada al otro lado de la cordillera, y Olé le dedicó una gráfica especial al ex capitán de la U, instancia que fue aprovechada por los hinchas trasandinos para insultar y lanzarle duros dardos a Johnny Herrera, bicampeón de América y multicampeón con la Universidad de Chile.

Johnny Herrera🇨🇱 volvió a disparar contra Argentina y apuntó contra Emiliano Martínez 🗣️ "Los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año. Él en su club y no pasa por un buen momento, y antes de llegar a la selección no pasaba un buen momento", expresó en TNT pic.twitter.com/XCx4s3kSEH — Diario Olé (@DiarioOle) March 3, 2023

En una de las categorías que más polémicas generaba en la previa a los premios The Best, finalmente fue el argentino Emiliano Martínez el escogido como el mejor portero de la temporada.

Su brillante campaña en el Mundial de Qatar 2022 le significó al hoy jugador del Aston Villa superar a sus competidores por el galardón, el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois.

Así las cosas, en la votación por el The Best terminó primando lo decisivo de la actuación de Emiliano Martínez en varios de los encuentros que le permitieron a la “Albiceleste” levantar por tercera vez en su historia la Copa del Mundo.

“Ganar es algo hermoso para todo el país. Sentimos esa conexión con nuestra gente y eso es un orgullo. Yo siempre digo que ver a mi mamá limpiar edificios nueve horas y a mi papá trabajar toda su vida: mis ídolos son ellos”, aseguró un emocionado “Dibu” al momento de agradecer la condecoración durante la ceremonia en París.