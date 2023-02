Emiliano Martínez se lleva el premio The Best a mejor arquero de la temporada

En una de las categorías que más polémicas generaba en la previa a los premios The Best, finalmente fue el argentino Emiliano Martínez el escogido como el mejor portero de la temporada.

Su brillante campaña en el Mundial de Qatar 2022 le significó al hoy jugador del Aston Villa superar a sus competidores por el galardón, el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois.

Así las cosas, en la votación por el The Best terminó primando lo decisivo de la actuación de Emiliano Martínez en varios de los encuentros que le permitieron a la “Albiceleste” levantar por tercera vez en su historia la Copa del Mundo.

“Ganar es algo hermoso para todo el país. Sentimos esa conexión con nuestra gente y eso es un orgullo. Yo siempre digo que ver a mi mamá limpiar edificios nueve horas y a mi papá trabajar toda su vida: mis ídolos son ellos”, aseguró un emocionado “Dibu” al momento de agradecer la condecoración durante la ceremonia en París.

Mejor portero

#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper Award 2022 goes to @emimartinezz1 ! 🧤 pic.twitter.com/rqgeU9UwtK

Mejor portera

She's at the top of her game. 🧤

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023