Sergio Gioino y la polémica del arbitraje entre Ñublense y la UC: “Todos vimos lo mismo”

Las repercusiones por el polémico arbitraje de Fernando Véjar en el duelo entre Ñublense y la Universidad Católica continúan, y este sábado fue el turno de Sergio Gioino.

El mandamás del cuadro “chillanejo”, aseguró que él no increpó en ningún momento al juez del partido, pese a las versiones de prensa que indicaban que sí habría participado.

En conversación con La Tercera, el ex delantero de la UC aseguró que: “me enteré de que había salido mi nombre en algunas notas de prensa y me sorprende. No entendí qué pasó, tendrán que mostrarme el video“, dijo.

“Todavía no ha salido el informe y no hay mucho más que comentar. Yo he hablado con mis jugadores, en el camarín y todo el cuento”, complementó el ex ariete de la Universidad de Chile.

Pese a lo anterior, aseguró que: “no tengo nada que hablar con los árbitros y tampoco los increpé. Acá lo más importante que hay es lo que todos vieron. Todos vimos lo mismo, mis amigos me comentaron lo que salió en la tele”, finalizó Sergio Gioino, mandamás de Ñublense.