Matías Fernández se ilusiona con La Roja tras ganar la Recopa Sudamericana: “Estoy dispuesto y quiero estar”

Matías Fernández sumó anoche su cuarto título con Independiente del Valle tras jugar hasta el minuto 90 en el Maracaná por el duelo de revancha de la Recopa Sudamericana junto al elenco de Ecuador.

El lateral de 27 años ya alzó los trofeos de la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador el año pasado, además de la Supercopa de Ecuador en la temporada actual. “Es una locura, es el partido más tenso de mi vida, de principio a fin. Se nos vinieron encima, sabíamos que iba a ser difícil, pero estoy feliz porque logramos el objetivo”, aseguró en diálogo con AS Chile.

“Sabíamos que nos querían hacer daño, tuvieron jugadas que pegaron en los palos y pasaron cerca. Teníamos claro que si podíamos defendernos el primer tiempo, quizás nos podíamos llevar el partido”, insistió Matías Fernández en torno a un partido en el que terminaron imponiéndose por penales y tras lo cual pudo conversar con Arturo Vidal.

“Lo fui a buscar, porque para mí es un honor enfrentarlo, sé el ídolo que es para Chile y el mundo. Es un placer haber compartido cancha con él y enfrentarlo. Siempre es lindo jugar este tipo de instancias contra un chileno”, explicó el ex Unión La Calera.

Matías Fernández se ilusiona con La Roja

Dado su exitoso periplo en Independiente del Valle, se proyecta en cuanto a las chances para tener una citación a la selección chilena. “Si se da, se da. No quiero ponerme en esa situación ni presionar nada. Si se me da, es lo mejor del mundo representar a Chile. Y si no, seguir trabajando. Eso es lo que he seguido haciendo. Trabajar creo que es la clave de todo”, planteó, pensando en tener opciones de ser convocado por Eduardo Berizzo.

“Ojalá que sí. Creo que cualquier jugador te diría que quiere representar a su país. Estoy dispuesto y quiero estar”, remarcó quien apuntó a pelear por los tres títulos que disputarán en el resto de 2023: Copa Libertadores, el torneo local en Ecuador y la Copa Ecuador.