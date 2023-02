En un día importante, e histórico para los hinchas argentinos, Lionel Scaloni se volvió a robar las miradas de todo el mundo. El trasandino obtuvo un doble premio este lunes.

Tras coronarse campeón del mundo con Argentina ante Francia en Qatar 2022, el adiestrador aún no extendía su contrato con la albiceleste, lo que se concretó en la presente jornada.

En medio de la ceremonia de la FIFA por los premios The Best, Lionel Scaloni y la AFA ratificaron el acuerdo para continuar al mando del equipo campeón del mundo hasta el 2026.

Las alegrías continuaron minutos más tarde, cuando la FIFA lo premio como el “Mejor entrenador del mundo” en la temporada 2022, esto tras quedarse con el Mundial en Qatar.

“Le agradezco a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos, no hubiéramos conseguido nada. También al cuerpo técnico y a los futbolistas que votaron. No hay cosa más linda que ver feliz a tu país. No tiene precio. Ese triunfo fue para ellos”, comentó en la ceremonia.

Junto a Scaloni, Emiliano Martínez se quedó con el “Mejor portero”, Argentina con el “Premio Fans” y, posiblemente, Lionel Messi lo hará con el “Mejor jugador”.