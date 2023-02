El debate de Los Tenores ante la eliminación de La Roja Femenina en el repechaje mundialista

La eliminación de La Roja Femenina fue tema para nuestros panelistas en la edición de este miércoles de Los Tenores, principalmente en torno a la óptica desarrollada por Jean Beausejour y Jorge Valdivia.

“Chile hizo un partido correcto, pero hay que valorizar lo que hizo el rival, por características físicas era superior. No era una valla tan fácil de pasar, llevó el partido por momentos al escenario que le acomodaba, con balones detenidos, que es una tónica del fútbol femenino. Con el adelantamiento de líneas, expuso a su defensa a velocidades en las que Haití tenía ventaja”, planteó tácticamente el exlateral, mientras que el “Mago” entró en torno a las críticas de Christiane Endler al DT, José Letelier.

“¿Qué culpa tiene Letelier que no hayan más jugadoras en el extranjeras o que cualquier selección africana sea superior físicamente, si siempre ha sido así? A uno le gustaría que tengan los recursos y la estructura, estamos todos de acuerdo, pero hay frases que dice Endler en las cuales el entrenador no tiene mayor relación”, aseguró el “Tenor 10”, cuestión en la cual Jean Beausejour evitó hablar de un quiebre en el camarín.

“Se hablaría que no es algo habitual más que “hacerle la cama” al entrenador. Me tocó varias veces que llevaba a cabo la fórmula del entrenador aunque no estaba de acuerdo con su propuesta, porque mi primera lealtad era con el club o la selección en que estaba. Son nuestras formas, acá hay otras y ya está. No es un tema de lealtad, lo que ha entregado Endler al fútbol chileno no tiene discusión”, aseguró en el punto más álgido del debate en Los Tenores respecto a la eliminación de La Roja Femenina.