Árbitro saca aplausos en Europa: no amonestó a jugador del Ajax que se quitó la camiseta para homenajear al fallecido Christian Atsu

Un llamativo hecho ocurrió en la Primera División de Países Bajos. Durante el partido entre Ajax y Sparta Rotterdam, el árbitro decidió no amonestar a un jugador que se quitó la camiseta para despedir a Christian Atsu, futbolista que hace poco fue encontrado muerto producto del terremoto de Turquía.

El volante de Ajax, Mohammed Kudus, marcó un gol de tiro libre y al celebrar se sacó la camiseta para mostrar una polera que llevaba debajo, la cual decía “RIP (descanse en paz) Atsu”. El mediocampista homenajeó a su compatriota, ya que ambos son nacidos en Ghana.

Por reglamento, el réferi Pol van Boekel debía mostrarle tarjeta amarilla a Kudus, sin embargo, decidió perdonarle la amonestación.

Luego del partido, el jugador del Ajax habló con ESPN y explicó que el juez no le mostró amarilla porque entendió que “esta es una situación más grande que el fútbol”.

Mohammed Kudus was meant to receive a yellow card for his tribute to Christian Atsu but referee Pol van Boekel opted not to book him, telling the Ajax forward he understands "this is a bigger situation than football.”

Class ❤️ pic.twitter.com/nnC3aRoOm8

— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2023