Con 8 sudamericanos: estos son los 26 jugadores nominados para el once ideal de FIFA y FIFPro

Este viernes, FIFA y FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) dieron a conocer la lista de nominados para conformar el World 11 Masculino, es decir, el equipo ideal con los mejores jugadores del mundo gracias a sus rendimientos en la última temporada 2021/2022.

Para conformar este once ideal, la FIFPro organiza una votación digital en la cual los futbolistas de todo el mundo eligen a sus más destacados en cada puesto.

En esta edición, los tres arqueros nominados son: Emiliano Martínez, Thibaut Courtois y Alisson Becker.

Para armar la defensa, los candidatos son: Joao Cancelo, Alphonso Davies, Virjil van Dijk, Josko Gvardiol, Achraf Hakimi, Theo Hernandéz, Antonio Rudiger y Thiago Silva.

En el medio campo aparecen los nombres de Casemiro, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne, Enzo Fernández, Gavi, Pedri, Luka Modric y Federico Valverde.

Por último, los nominados en delantera son: Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.

Los once jugadores que conformarán el World 11 de FIFA y FIFPro se darán a conocer el próximo lunes 27 de febrero en la gala de los Premios The Best.

🪄 Shortlists for the Men’s and Women’s #World11 have now been revealed.

🤩 Who will make the #World11?

📅 Find out on 27.02.2023. pic.twitter.com/kpokd1YvRu

— FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023