Sigue destacando: Christiane Endler es candidata para integrar el World 11 de FIFA y FIFPro

La arquera chilena Christiane Endler es una de las nominadas para ser parte del World 11 de FIFA y FIFPro, es decir, el equipo ideal con las mejores jugadoras del mundo gracias a sus rendimientos en la última temporada 2021/2022.

Para conformar este once ideal, la FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) organiza una votación digital en la cual los jugadores y jugadoras de todo el mundo eligen a los tres mejores en cada puesto.

En esta ocasión, “Tiane” (Olympique de Lyon) junto a la inglesa Mary Earps (Manchester United) y la española Sandra Paños (Barcelona), fueron escogidas como mejor arqueras. Una de las tres será la flamante portera de este equipo.

Cabe destacar que Christiane Endler ha sido dos veces la guardameta del World 11 de FIFA y FIFPro. Fue elegida en el equipo del 2019/2020 y en el del 2020/2021.

Ahora, la capitana de La Roja Femenina buscará ser parte de este once ideal por tercera temporada consecutiva. El equipo definitivo se dará a conocer el próximo lunes 27 de febrero en la gala de los Premios The Best.