Ministra Benado y la postulación sudamericana al Mundial 2030: “Es válido soñar con que Chile reciba una semifinal”

La Ministra del Deporte, Alexandra Benado, regresó este martes al país tras participar en la primera reunión de la Corporación Juntos 2030, la cual llevará la postulación de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial 2030.

Al respecto, destacó la elección de Michael Boys como secretario ejecutivo de la candidatura. “Estamos contentos de que su postulación haya sido bien recibida, no me cabe duda que vamos a hacer un gran trabajo, tiene mucha experiencia en la coordinación con FIFA. La postulación debe avanzar paso a paso, es una postulación real, seria y sustentable”, apuntó la Ministra del Deporte, que no quiso ahondar en detalles respecto a los recintos nacionales que podrían ser sede del evento.

“Lo hemos conversado de manera informal. Hoy tenemos el Nacional y Monumental con aforos que podrían ser hoy los candidatos a sede del Mundial (…) El cierre obligatorio del Nacional está mostrando que necesitamos un nuevo recinto, pero también tiene que ver con la programación. Hay que avanzar paso a paso con la postulación y mientras más avancemos, más está el anhelo de un recinto nuevo”, comentó Alexandra Benado en el Aeropuerto de Santiago.

¿Chile puede albergar una semifinal del Mundial 2030?

Junto con la opción de tener un nuevo recinto en Santiago, la Ministra del Deporte no ocultó la intención de albergar uno de los duelos decisivos de la cita, aunque para ello el país tendría que tener un recinto con capacidad para 65 mil espectadores.

“Uruguay y Argentina se postulan naturalmente al partido inaugural y la final. Es válido soñar con una semifinal de un Mundial. Chile está con ganas de recibirla, aunque para eso no tenemos un recinto de esas características. FIFA es exigente con los aforos, eventualmente podemos construir un nuevo recinto o ampliar el aforo de alguno. Es un gran plus avanzar en esa postulación, hemos detectado la necesidad de un estadio más amplio”, explicó, junto con poner paños fríos a la opción de que Bolivia se sume a la candidatura sudamericana.

“Se está trabajando desde hace mucho tiempo, lo importante es que este tipo de eventos va a unir a toda la región, devolver el Mundial a Sudamérica y todos se tienen que sumar, aunque eso tendremos que verlo según los requisitos de la FIFA. La última vez se pidió un máximo de tres países como sede”, recordó Alexandra Benado.