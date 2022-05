Joaquín Montecinos: “Hay que empezar a jugar, a demostrar y que nos siga acompañando la Generación Dorada”

Una de las figuras que logró despuntar en la selección chilena durante el último proceso clasificatorio fue el volante Joaquín Montecinos, que en el intertanto pasó de Audax Italiano a los Xolos de Tijuana. En conversación con Revista Tribuna Andes, el jugador de 26 años analizó sus vivencias en la Roja y cómo le impactó su primer llamado al “Equipo de Todos”.

“Recibo un llamado del gerente deportivo del club, Ronald de Pablo. Contesto y me dice “te quiero felicitar porque se va a cumplir tu sueño, por fin vas a jugar en la selección”. Yo le dije “Ronald, déjate de hinchar las pelotas, no seas mentiroso”, a lo que me dice que revise mi WhatsApp. Durante la llamada me había mandado la convocatoria. Quedé mudo, no dije ni una sola palabra, lo único que le dije fue gracias y le corté. Después de esto me puse a llorar, me desahogué completamente, no podía hablar, tiritaba. Empecé a llamar a mi mamá, papá, hermanos, a los primeros que están siempre y después no llamé más”, comentó quien valora la experiencia de compartir con la Generación Dorada.

“Jugar en la selección chilena es una locura. Entonces pasar a ser uno más es fuerte, es un cambio súper grande, que trate de exprimirlo al máximo para sacar la mayor experiencia (…) Es muy difícil, sobre todo con este tipo de jugadores, entonces entrar bien al grupo y que Gary Medel diga que con Ben Brereton llegamos y conectamos bien con el grupo, para mí es súper motivante, que se acerque en un entrenamiento y me diga “Joaco, sigue con esa energía, porque contagias a todos, ese eres tú, mete, mete, da lo mismo si a veces puede salir bien o mal, pero sigue corriendo, sigue metiendo, que al final eso les da a todos nosotros una energía muy especial”. Para mí eso es increíble”, aseguró Joaquín Montecinos.

Joaquín Montecinos y el futuro de la selección chilena

Más allá de las dudas en torno a qué pasará con el reclamo por la situación de Byron Castillo, la necesidad en la Roja pasa por el recambio de futbolistas para los siguientes procesos clasificatorios. Quien cerró su primera temporada en México destaca algunos nombres que le sorprendieron en Juan Pinto Durán.

“Brayan Cortés tiene una calidad en el arco que es súper importante, que va a ser un referente, pero creo que todavía le queda al “Capi” (Claudio Bravo). También “Zanahoria” Pérez, que tiene mucha calidad, Zacarías López que es súper joven. Siento que tener esos arqueros es importante, porque es la base del equipo. De ahí para arriba, Chile posee muchos jugadores. Ahora tiene que empezar el rodaje, hay que empezar a jugar, a demostrar, a ver jugadores por todos lados y que los siga acompañando la Generación Dorada“, explicó, junto con abogar por la necesidad de un recambio progresivo.

“A ellos debemos tenerle un tremendo respeto por lo entregado en todos estos años. Creo que Chile pasó de perder en todos lados, a ser un equipo ganador y que te respeten donde sea. Eso fue gracias a la Generación Dorada, que nos entregó muchísimo“, explicó. En el siguiente link puedes revisar más de la conversación de Joaquín Montecinos con Revista Tribuna Andes.