Gabriel Suazo en plena felicidad tras su primera titularidad con Toulouse: “Es como si estuviera un año jugando acá”

Después de dos semanas desde que llegó a Francia, Gabriel Suazo vivió este miércoles su primer partido de titular con el Toulouse y dejó una impecable imagen en la goleada contra Troyes por la Ligue 1.

Tras el encuentro, el ex Colo Colo se mostró con plena felicidad por su rendimiento. “Esto es gracias a mis compañeros, me recibieron muy bien a pesar de que yo no pueda hablar de francés y un poco de inglés. Es como si estuviera un año jugando acá. Me siento uno más”, señaló en diálogo con la radio France Bleu Occitanie.

El lateral izquierdo también destacó el clima que hay en el plantel y se acordó del “Cacique”. “Me tocó integrarme ahora, pero se ve un gran ambiente dentro el vestuario y en el día a día. Eso me tocó vivirlo también en Colo Colo. Luego eso se refleja dentro de la cancha. Estoy feliz de estar acá y seguir aportando”, indicó.

Gabriel Suazo está viviendo su sueño

El seleccionado chileno agregó que “desde pequeño siempre ha sido un sueño para mí jugar en Europa y lo estoy cumpliendo. Espero seguir cumpliendo más objetivos que tengo por delante”.

En cuanto al nivel del fútbol francés, explicó que “es muy alto, hay que estar capacitado físicamente. Venía de casi dos meses sin jugar, este es mi primer partido de 90 minutos después de noviembre. Me estuve preparando de la mejor manera y creo que hoy se demostró”.

Por último, Suazo anticipó el siguiente duelo que tendrá con Toulouse, ni más ni menos, que ante el PSG. “Me ha tocado enfrentar a Neymar en las Clasificatorias. Es un lindo desafío, un equipo muy importante y difícil en su casa, pero con nuestras armas iremos a cumplir el objetivo, vamos a competir como sea para conseguir un gran resultado”, concluyó.