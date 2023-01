Ramón Fernández y el caso Zaldivia en la U: “Los argentinos somos hinchas en nuestro país, a Chile venimos a trabajar”

Ramón Fernández, actual jugador de Deportes Iquique, recordó su paso por Universidad de Chile y repasó el controvertido arribo de Matías Zaldivia a los azules tras su paso por Colo Colo.

“En Universidad de Chile me tocó estar con muchos entrenadores, nos faltó proyecto de equipo; en lo futbolístico no me reprocho nada. No era el club para consolidarme”, comentó el experimentado volante en diálogo con DirecTV.

En esa línea, el mediocampista aseguró que “lo de Matías Zaldivia hay que mirarlo como trabajo el pasar de un club a otro. Me tocó vivir algo similar. Nosotros los argentinos somos hinchas de clubes de nuestro país y a Chile venimos a trabajar”.

Además, Ramón Fernández se refirió a su arribo a los “Dragones Celestes” y sus objetivos en la Primera B. “Quiero jugar dos años más. No me llamó ningún club de primera división después de dejar Atlanta. Estoy con mucha expectativa acá en Iquique. Sé que me queda poco por jugar. El equipo tiene un proyecto lindo que es volver a Primera División”, aseguró.

“Miguel Ponce quiere ser protagonista. Iquique trajo a un entrenador con personalidad. El club hizo un recambio. Miguel tiene objetivos claros y quiere volver a Primera División”, cerró.