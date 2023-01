Mauricio Pellegrino afronta el pesimismo por el mal inicio de la U: “Tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros”

El técnico de la U de Chile, Mauricio Pellegrino, anticipó el partido de este sábado ante Unión Española en Valparaíso, donde el equipo llega con la presión de ganar luego de haber perdido en su debut ante Huachipato.

“Todo eso es el marco y el partido es la pintura, nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que trabajar, que es lo que podemos controlar. El marco no podemos controlarlo. El objetivo es hacer un partido mejor que el del otro día (…) Tenemos que aprender a manejar la presión. Siempre he preferido sentir algo antes de los partidos que nada. Los chicos tienen muchísimas cosas para dar. Lo del marco influye, pero tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros, el juego“, planteó el argentino, que sigue abierto a la opción de sumar jugadores para el club, aunque no quiso referirse específicamente a las cualidades de Felipe Gutiérrez.

“Nuestra intención siempre es querer el mejor equipo posible. Cuando hay jugadores que pueden ayudarnos a ser mejor equipo, nos lo planteamos. Estaremos atentos hasta el final del mercado, no me corresponde hablar de nombres propios, pero el deseo de mejorar el equipo está (…) Queremos armar el mejor equipo posible y hay varias posiciones que seguimos mirando”, apuntó Mauricio Pellegrino, remarcando las cualidades que les opondrá Unión Española.

“Tiene un estilo de juego bien definido, presencia física y mucho juego por las bandas. Va a ser un partido diferente al que jugamos nosotros y al que jugaron ellos, imagino un partido más abierto y con posibilidades. El equipo que se reorganice tras las pérdidas tendrá más oportunidades. Es un equipo de cuidado”, explicó el DT de la U de Chile, que destacó el jugar en Valparaíso.

“Va a ser un campo que va a estar en mejores condiciones, pero el equipo tiene que luchar cuando deba hacerlo y jugar cuando tenga que hacerlo. Eso es jugar bien para mí, jugar bien es adaptarse a todas las circunstancias. Tanto en este campo como en el que toque debemos tener mejores respuestas”, recalcó.

Mauricio Pellegrino y el plantel de la U de Chile

El entrenador de los azules valoró el despliegue de uno de los refuerzos, Leandro Fernández. “Es un jugador competitivo, pero no solo él, todos tenemos para mejorar. No podemos quedarnos con la foto de la primera jornada, los balances hay que hacerlo al final. Tenemos que hacer muchos aspectos del juego bastante mejor”, sostuvo, a la vez que ratificó el regreso al plantel titular del suspendido Emmanuel Ojeda.

“Vemos una gran evolución a nivel posicional y de juego, va a ir desde el inicio”, comentó en el Centro Deportivo Azul, donde bajó las expectativas respecto de la serie de rumores por Darío Osorio y el aporte que pueda hacer él junto a Lucas Assadi cuando regresen del Sudamericano Sub 20.

“Si va a llegar una oferta muy importante de afuera, no tengo mucho que decir. Hay que estar preparado si eso se ejecuta. Ojalá vengan con ilusión de aprender, hemos podido trabajar muy poco con ellos, no va a ser de un día para otro, pero esperemos que nos ayuden“, concluyó en la previa al duelo del sábado a las 18:00 horas y que será transmisión de ADN Deportes.