Federico Mateos y la opción de Felipe Gutiérrez como refuerzo para la U: “Si toca que llegue, vamos a recibirlo de la mejor forma”

El volante de la U de Chile, Federico Mateos, analizó ya con más distancia al desarrollo del partido el amargo debut del club en el Campeonato Nacional 2023, donde perdieron ante Huachipato.

“El campo de juego estaba difícil, pero para los dos equipos, no es excusa. Es un factor importante, pero no determinante. Jugamos mucho al pelotazo, no es lo que veníamos entrenando, se sumaron los nervios del debut, pero el balance es que hay que mejorar mucho en lo colectivo y la calidad en la tenencia del balón”, aseguró el trasandino, que reconoció falta de ideas en Santa Laura.

“Creo que hubo un poco de ansiedad. No sé si nerviosismo, pero si ganas de jugar y empezar el campeonato. Quizá nos pasó una mala jugada, nos hizo confundir el camino. La idea era jugar por abajo y queríamos llegar rápido al arco de ellos”, remarcó Federico Mateos, apuntando a mejorar en el encuentro del sábado ante Unión Española en Valparaíso.

“Es un equipo de buenos jugadores, con un cuerpo técnico que le gusta jugar con la pelota dominada, eso nos va a dar más chances de jugar de igual a igual. Vamos a hacer todo para sacar el resultado adelante, sumar confianza dentro de la cancha y darle una alegría a la gente”, apuntó el ex Ñublense, que valoró su gol ante Huachipato y la adaptación al esquema de Mauricio Pellegrino.

“Hacer un gol te da otro aire dentro de la cancha y es lindo empezar así en un club tan grande. Es importante convertir. Venía acostumbrado a jugar un poco más retrasado, pero hay que adaptarse lo mejor posible (…) Tenemos que mejorar en la confianza de los compañeros. Tenemos un gran plantel, falta tener la confianza en el de al lado, jugar con la pelota en el pie, tratar de tener más la tenencia y no estar preocupados tan rápido del resultado. Hay que plasmar la idea del cuerpo técnico y disfrutar del partido”, remarcó el volante de 29 años.

Federico Mateos y el futuro en la U de Chile

Durante la conferencia de prensa, afrontó sin problemas la opción de que Felipe Gutiérrez, ex jugador de la UC, llegue al club. “Cada día que pasa me fui sorprendiendo con la calidad de jugadores en el plantel. El equipo está muy bien. Si toca que llegue un nombre nuevo, vamos a recibirlo de la mejor forma, sea quien sea. Hay que salir adelante y empezar a tener resultados (…) Un nuevo compañero sería bueno para el equipo en el sentido de la competencia“, remarcó, junto con valorar el aporte que puedan ser en las próximas semanas Darío Osorio y Lucas Assadi una vez termine su participación en el Sudamericano Sub 20.

“Van a ser un aporte muy importante, como en años anteriores. Hay que disfrutarlos, tienen mucho futuro y esperamos que vengan a aportar, siendo los más experimentados los que nos llevemos el peso para que puedan jugar tranquilos“, sostuvo, buscando despejar el pesimismo entre los hinchas azules tras el mal debut en el Campeonato Nacional 2023.

“Viendo el plantel que tenemos, estamos capacitados para pelear en lo más alto posible. El esfuerzo se va a ir plasmando en los partidos”, concluyó en el Centro Deportivo Azul.