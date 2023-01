Ignacio Jara, nuevo refuerzo de Cobreloa, relevó parte del diálogo que mantuvo con Gustavo Quinteros luego de su fallido retorno a Colo Colo. El volante no entró en los planes del DT del “Cacique” y regresó a Calama, aunque reconoció que luchó por un lugar en los albos.

“Viajé a Argentina y sabía que debía jugármela desde muy atrás. (…) Cuando vi que no había ninguna posibilidad, que no jugué ningún amistoso, dije ‘ya está’. Conversé con Gustavo Quinteros y fue sincero, me dijo que no iba a tener muchas chances. Quedó todo claro y me tocó salir con sentimientos encontrados, porque me quería quedar“, explicó en diálogo con LUN.

Respecto de la decisión de arribar al cuadro loíno, aseguró que “familiarmente no fue fácil, porque en Santiago tengo todo: mi casa, mis amigos, mis cercanos, pero no me da miedo el desafío”.

“Me fui a Calama a los 15 años y diez años después vuelvo en las mismas circunstancias. (…) Le tengo un cariño gigante al club porque lo conozco desde chico. Voy por esa revancha”, agregó el jugador de 25 años.

Finalmente, Ignacio Jara proyectó su futuro en la Primera B tras partir de Colo Colo. “En Cobreloa tuve mis mejores años, el último antes de irme debe haber sido el mejor, jugué, me fui al extranjero, llegué a la Selección y el afectado de la gente ha sido muy grande. Espero devolverle esa energía que me entregan siempre”.