Universidad Católica buscará seguir con los triunfos en el Campeonato Nacional 2023 este sábado ante Curicó Unido. Sin embargo, el cuadro dirigido por Ariel Holan podría sufrir una sensible baja de última hora.

Se trata de Franco Di Santo, quien está con una sobrecarga muscular tras la victoria ante Everton de Viña del Mar y es duda para el partido ante el cuadro tortero, lo que podría significar una opción menos para la ofensiva de la UC.

“Franco está con una fatiga muscular, vamos a ver como evoluciona mañana. No lo vamos a arriesgar si no está bien. Va a viajar y voy a ver para que está. Si está para arrancar de entrada, un rato o no ponerlo”, comentó Holan este jueves en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el atacante argentino fue una pieza clave en el esquema de los cruzados para cosechar los tres puntos en el Sausalito. El jugador de 33 años abrió el marcador en la primera jornada del torneo y anotó su primer tanto para aportar en el triunfo de la “Franja”.

De esa forma, todo parece indicar que Franco Di Santo no comenzará en el once titular de la UC para el choque ante Curicó Unido, a disputarse este sábado 28 de enero a partir de las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.