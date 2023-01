Ibrahimovic elogia a Messi y arremete contra el resto de la selección de Argentina: “Ellos no van a ganar nada más”

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic generó polémica luego de emitir unas declaraciones donde elogió a Lionel Messi por su conquista del Mundial de Qatar 2022, pero criticó duramente al resto de la Selección de Argentina.

Todo sucedió cuando Zlatan acudió a la presentación de la película “Astérix y Obélix: El Reino Medio” donde tiene una leve aparición. Allí, el sueco de 41 años aprovechó de dialogar con el medio France Inter para emitir las declaraciones que aún resuenan en el país trasandino.

Los dichos de Zlatan

En la conversación que mantuvo el actual jugador del AC Milán, mencionó que “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar”, hasta ahí todo parecía ir normal. Sin embargo, Ibrahimovic sin pelos en la lengua se refirió al resto de los jugadores del conjunto argentino. “Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más”, expresó Zlatan.

Además, el delantero de 41 años puso énfasis en los malos comportamientos que tuvo la selección campeona del mundo con otros seleccionados mientras competían en la cita planetaria. “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel”, declaró Ibrahimovic.

Los dichos del máximo goleador histórico de la Selección de Suecia no quedaron ahí, ya que también fue lapidario con el futuro de la Selección Argentina. “Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”, sentenció Zlatan.

Revisa aquí la conversación de Ibrahimovic: