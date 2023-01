Bryan Palmezano disfruta su regreso a Huachipato tras un año lesionado: “En el Santa Laura volví al pasado, me sentí como en el barrio”

Una de las figuras de Huachipato en su victoria sobre la U de Chile fue el volante venezolano Bryan Palmezano, que vivió una jornada especial tras disputar su primer partido oficial tras un año luego de romperse los ligamentos cruzados en aquella llave por la permanencia ante Deportes Copiapó, en enero de 2022.

“Fue un día lindo para mí y para el equipo, volver a jugar y con un triunfo. Veníamos estudiando a la U hace semanas, sabía que mi posición de extremo les podía incomodar, le podíamos ganar la espalda a Morales y los espacios entre Castro y Zaldivia. Nos asociamos bien con Joaquín Gutiérrez. Sus costados quedaban libres y ahí era difícil para ellos detectarnos. Pudimos jugar un partido inteligente”, explicó el jugador de 21 años en diálogo con Los Tenores, donde comentó cómo vivió los 12 meses sin actividad.

“Como todo proceso, al principio era todo frustrante, malo, venía haciendo una buena campaña, me encontraba en un buen nivel. Me enfoqué en recuperarme con mi familia y cuerpo técnico. Fue una recuperación muy buena, tranquila”, remarcó Bryan Palmezano, que con su felicidad por regresar hasta minimizó las malas condiciones del Santa Laura.

“No me enfoqué en eso, he jugado en canchas realmente feas y al ver la cancha volví al pasado, me sentí como en el barrio y seguramente hice mejor partido que los del equipo contrario. Fue un partido muy parejo. No estábamos nada nervioso, plasmamos lo que trabajamos en la pretemporada”, comentó el jugador de Huachipato, que sueña en grande.

“Mi objetivo es consolidarme en el fútbol chileno, aspirar a grandes cosas con el equipo y ver qué sucede a futuro”, concluyó quien fue seleccionado sub 20 de Venezuela