Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, anticipó el debut en el Campeonato Nacional 2023 y se refirió a las salidas de Felipe Gutiérrez y Clemente Montes, asegurando que “es un perdida muy importante para el equipo”.

“Va a arrancar un campeonato que nosotros tenemos buenas sensaciones que ha dejado una pretemporada dura que hemos hecho. Hemos tenido la oportunidad de trabajar distintos aspecto del juego y las expectativas son las mejores, pero claramente tenemos que jugar los primeros partidos y veremos para que está el equipo”, comenzó explicando el estratega en conferencia.

Consultado por el fin del contrato de Felipe Gutiérrez, comentó que “no hablaré del tema de Felipe porque el club ya se expresó. Nosotros como metodología de trabajo tenemos la sinceridad como uno de nuestros pilares y al único futbolista que sacamos en mi gestión fue a Melano por cupos. Después yo no saque a ningún jugador de Católica. Nosotros somos honestos, miramos de frentes a los jugadores y ellos eligen si buscan otra opción. Son decisiones personales de las que yo no me puedo meter”.

Ariel Holan y la partida de Clemente Montes

Además, el DT de la UC abordó la inminente salida del joven atacante al Celta B de España. “Es un perdida muy importante para el equipo. Es una picardía, tengo que ser sincero y no estoy de acuerdo con su decisión, pero la respeto. Ojalá que le vaya lo mejor posible porque sigue siendo parte del club y confió en que el presidente y el directorio podamos tener el mercado que planificamos para poder tener el equipo completo”, sostuvo.

Finalmente, Holan indicó que “ningún entrenador garantiza a un futbolista la titularidad. Nosotros no hemos terminado aún nuestro mercado. Nuestros objetivos estaban claros desde el primer día y en función de eso es que fuimos de frente a los futbolista que algunos de ellos buscaron otro camino. Como entrenador queremos la mayor cantidad de opciones, peor ni el club puede afrontar eso y los futbolistas tampoco quieren pelear el puesto con dos u otros compañeros que juegan el mismo lugar”.