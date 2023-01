Luto en la MLS: Anton Walkes muere a su 25 años tras sufrir un trágico accidente marítimo

Este jueves se confirmó la muerte de Anton Walkes, futbolista inglés de 25 años que pertenecía al Charlotte FC, equipo de la MLS de Estados Unidos.

La triste noticia fue confirmada por su equipo y por la liga estadounidense, mediante sus respectivas redes sociales. “No hay palabras para describir el dolor de todos en Major League Soccer hoy después de enterarse del trágico fallecimiento de Anton Walkes de Charlotte FC. Anton era un jugador talentoso y dedicado que era amado por sus compañeros y fanáticos”, señaló la MLS.

El zaguero falleció tras sufrir un trágico accidente marítimo en Miami durante el pasado miércoles. Medios locales indican que el jugador fue hallado inconsciente luego de un choque entre dos embarcaciones. Lo internaron de urgencia en el hospital, pero no lograron salvar su vida. Aún se investigan las circunstancias del suceso.

Anton Walkes se formó en la cantera del Tottenham de la Premier League y en 2016 debutó profesionalmente. También pasó por el Atlanta United de la MLS y por el Portsmouth en la tercera división del fútbol inglés.

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2023