Alexander Aravena apunta alto en la UC: “Será un año de mucho aprendizaje en todo sentido”

El delantero de la UC, Alexander Aravena, afrontó la expectativa con la cual el plantel cruzado aguarda el debut por el Campeonato Nacional 2023, donde el domingo visitarán a Everton en Viña del Mar, con el “Monito” perfilado como titular.

Así, el atacante busca aprovechar el envión tras una buena campaña 2022 con Ñublense, club al cual optó exitosamente por salir a préstamo el año pasado. “Fue la mejor decisión, me sirvió para salir de mi zona de confort y sumar experiencia, rodaje en el campo y que me permitió volver a estar acá. Fue un momento difícil decidir si volver o no, pero creo que eso me dio la confianza de venir a Católica, ponerme objetivos. Tengo las condiciones para estar acá y espero demostrarlas”, explicó en conferencia de prensa, confiado en lo que pueda hacer en el ataque del elenco precordillerano.

“Con el esquema que jugaba allá me fui adaptando en lo táctico a lo que quería el profe y me he sentido súper cómodo en esa posición, espero que salgan bien las cosas acá (…) Quiero aportar con mi juego a lo grupal, viene un desafío muy lindo y tengo las mejores expectativas, voy a dar todo de mí y espero que salga todo bien”, planteó Alexander Aravena.

La “bendición” de Alexander Aravena a La Roja Sub 20

El atacante nacional fue uno de los afectados con la suspensión del Sudamericano de la categoría en 2021, producto de la pandemia del covid-19, pero aun así no mira con demasiada nostalgia el proceso que ahora tiene al plantel chileno aguardando en Colombia su debut en el torneo este viernes.

“Les tengo mucha fe, tienen jugadores de jerarquía y que lo han demostrado en el campeonato local, ojalá les vaya muy bien. Viví un proceso lindo en la sub 17, no se dio lo de la sub 20, pero ahora espero estar en la sub 23, vienen los Panamericanos. Espero estar a la altura y estar dentro de la nómina”, planteó, ya enfocándose en su presente en la UC, donde apunta a tomar lecciones en un plantel lleno de futbolistas experimentados.

“Me han dado confianza, así uno puede hacer su propio juego con más personalidad. Es bueno tener jugadores de jerarquía acá, aprendes mucho día a día. Cada día me entiendo mejor con Eugenio Mena, será un año de mucho aprendizaje en todo sentido“, concluyó el jugador de 20 años.