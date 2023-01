Martín Prest, el representante de Juan Martín Lucero, entregó detalles de la polémica salida del atacante de Colo Colo, quien fue acusado por la dirigencia de los albos de incumplir su contrato tras su reciente fichaje en Fortaleza de Brasil.

En diálogo con La Tercera, el agente del ariete argentino explicó los motivos que desencadenaron la partida del “Gato” del Estadio Monumental. “No soy mucho de hablar, no me gusta, pero hay cosas que aclarar. Lo primero que quiero decir es que Martín (Lucero) siempre quiso quedarse en Colo Colo. Era su prioridad y me lo hizo saber”, comenzó señalando.

El representante de Lucero asegura hubo situaciones que incomodaron al futbolista. A principios de 2022, pidió que en su contrato, que se pagaba en dólares, se fijase un valor más alto de la moneda considerando la inestabilidad que existía en el país, a lo que Blanco y Negro no accedió.

“Hubo detalles durante todo el año. El tipo de cambio, por ejemplo. Cuando un club tiene a un jugador que marca la diferencia, hay que darle un poco de atención. Nosotros nunca pensamos que el tipo de cambio iba a variar tanto. Edmundo Valladares prometió revisar el contrato por el valor del dólar, pero nunca nos escucharon, pese al compromiso”, agregó Prest.

“Nosotros no incumplirnos el contrato”

En esa línea, Martín Prest explicó que “Colo Colo esperó hasta el último momento para notificar que quería al jugador, al mismo que fue goleador y figura del torneo. Así todo, Martín quería seguir. Yo les acerqué la oferta de Fortaleza ahora en diciembre y les pedí que hicieran un esfuerzo considerando los elevados montos que ofrecían, pero ellos no respondieron hasta tres semanas después”.

“Y no respondieron nada concreto. Yo ahí pensé: ‘Tengo al goleador, al que la rompe, y ni siquiera hacen un esfuerzo por quedárselo’. Yo creo que Colo Colo pensó que yo estaba mintiendo, no me creyeron…no sé”, agregó.

“Nosotros esperábamos que se acercaran los valores a Fortaleza. Colo Colo no es un club fácil, son nueve personas tomando decisiones. Martín tiene sus tiempos en relación a su futuro y también sus razones para tomar una decisión. Acá no hay un malo en la historia. El malo no es Colo Colo ni Juan Martín”, complementó.

Finalmente, el agente de Juan Martin Lucero aseguró que “nosotros no incumplimos el contrato. A Colo Colo ya se le transfirió ese millón de dólares. Y para los que dicen que Martín cobró la primera cuota (US$ 450 mil) es falso (…) Acá cada uno tiene su interpretación, pero nuestros abogados lo interpretan así. Esa cláusula no la resolverán ni nosotros ni ellos. Lo resolverá quién tenga que hacerlo. Martín está dolido porque la realidad es que él quería quedarse en Colo Colo”.