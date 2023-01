Jorge Sampaoli vive un amargo presente en el Sevilla de España. El estratega argentino sumó una nueva derrota este fin de semana ante Girona y no ha podido alzar el nivel del cuadro andaluz, que marcha en la penúltima posición de La Liga, en zona de descenso directo.

Sumado a ello, la ciudad deportiva del club amaneció con fuertes mensajes de algunos hinchas en contra de los futbolistas y la dirigencia. “Si descendemos no tendréis donde esconderos!“, escribieron, entre otras amenazas.

En ese contexto, el ex DT de La Roja enfrentó la rueda de prensa en la previa del duelo ante Alavés por Copa del Rey y se refirió a la falta de refuerzos en el cuadro español, aunque aseguró sentirse fuerte para sobrellevar el irregular rendimiento del equipo.

“Cuando está dentro de un lugar, tiene la esperanza de poder ayudar. Vengo todos los días y veo mejoras a nivel colectivo, el grupo me ha dado respuesta. Seguir trabajando, no es tiempo de llorar ni reclamar. Lo que pasó ya pasó y tengo que ver cómo hago con lo que viene y daré todo lo mejor de mí. Si tomé la mejor decisión, si me mintieron o no es un tema mío con los dirigentes de puertas para adentro”, explicó en conferencia.

El cuestionado presente de Sampaoli en Sevilla

En esa línea, el técnico nacido en Casildo explicó que “antes de llegar hice un análisis que le pasé al presidente y al vicepresidente y lo que pretendía para armar un equipo conforme a lo que siento como entrenador. El 31 cierran las incorporaciones y tendré que ver a partir de ahí cómo manejo una situación que no esperaba”.

“Cuando llegué el club estaba en la misma situación, muy comprometido, con problemas institucionales y deportivos. Así que vine para ayudar desde mi manera de sentir el fútbol. En ese camino me levanto cada día para dar lo mejor que tengo y trasladar al equipo una forma de ser”, agregó.

Finalmente, Sampaoli hizo un llamado a la sana convivencia en Sevilla tras los rayados de los hinchas. “Es global que haya manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona y tiene que encontrar a alguien para poder condenar y se usa cualquier modo de protesta. Lo mejor que nos puede pasar como club es la unidad. Que el sábado sea una fiesta, no un calvario frente al Cádiz para ir todos juntos de la mano”, sentenció el entrenador.