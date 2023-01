Óscar Opazo reconoce ser seguidor de Racing desde hace tiempo: “Siempre estuve preocupado del equipo y veía los partidos que podía”

El zaguero nacional Óscar Opazo se refirió a su llegada a Racing y reconoció que es seguidor del equipo desde hace un tiempo, cuando aún era jugador de Colo Colo. Además, remarcó su buena relación con Eugenio Mena, Marcelo Díaz y Gabriel Arias, tres chilenos que vistieron los colores de la “Academia”.

“Siempre seguí la campaña de Eugenio, somos amigos, estuvimos hablando. A Marcelo también lo seguía, tuve un par de conversaciones con él. A Gabriel igual, compartimos en la selección durante la Copa América 2019. Estuve siguiendo las campañas de ellos en Racing”, señaló el lateral derecho en diálogo con ESPN.

En la misma línea, afirmó que “siempre estuve preocupado del equipo y veía todos los partidos que podía. Siempre me llamó el estilo de juego. En este último tiempo el club ha venido haciendo las cosas muy bien”.

Por otro lado, el “Torta” explicó por qué decidió fichar en el elenco de Avellaneda en vez de renovar con Colo Colo. “La decisión la tomé porque necesitaba dar este paso importante en mi carrera, sabía que era el momento justo por el juego, por la institución y por el tremendo club que es Racing”, comentó.

“Llego en un buen momento, creo que puedo ser aporte para el equipo y me siento bien en lo físico. Estoy a la par, me costó un poco porque venía de vacaciones y el resto ya estaba en pretemporada”, agregó el ex Santiago Wanderers sobre su adaptación en el plantel.

Por último, Óscar Opazo anticipó la Supercopa Argentina que jugará contra Boca Juniors el próximo viernes 20 de enero. “Qué mejor que llegar a una institución tan grande y tener este desafío, enfrentar a otro equipo grande de Argentina. Esperamos conseguir la victoria y quedarnos con el título”, completó el chileno.