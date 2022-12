Óscar Opazo sueña en grande con Racing: “Vengo a hacer mi propia historia, no a reemplazar a Mena”

El nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda, Óscar Opazo, entregó sus primeras declaraciones en su arribo a la “Academia” y repasó sus primeros días de pretemporada de cara los desafíos en el campeonato argentino y la Copa Libertadores 2023.

“Estoy adaptándome de muy buena manera con los compañeros. No es fácil salir del país, pero contento por el desafíos que me toca tomar. Vengo a hacer mi propia historia, no a reemplazar a (Eugenio) Mena”, explicó el “Torta” en rueda de prensa.

“Voy a hacer mi trabajo y cada uno hace su historia, él hizo una gran campaña acá y tengo una gran relación. Hablé y me dio muy buenas referencias del equipo que yo también ya lo conocía”, agregó.

En esa línea, el lateral se refirió a su salida de Colo Colo. “Cuando me salió la posibilidad de venir a Racing no la pensé dos veces y tomé la oportunidad. Vengo de un equipo del cual nos tocó ser campeón, estaba clasificado a la Libertadores y acá también me encuentro con el equipo que lo está. Ese es otro de los motivos para venir y quiero hacer la mejor Libertadores y llegar lo más lejos posible”, aseguró.

Además, repasó sus principales atributos dentro del campo. “Yo soy de mucha entrega, me gusta mucho participar en el ataque, defender obviamente pero mi fuerte siempre está en el ida y vuelta. Me llena de orgullo poder venir a un equipo tan importante y tratar de hacer igual o más que lo que hicieron mis compatriotas”, sostuvo.

Finalmente, Óscar Opazo anticipó la final de la Supercopa Argentina entre Racing y Boca Juniors el próximo 20 de enero. “Tenemos la final contra Boca e intentaremos ganarla. Sueño con darle alegría a la gente y voy a dar el máximo“, cerró.